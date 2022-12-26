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11:36, 26 декабря 2022
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Анастасия Волочкова села в бане в свою «фирменную» позу

Анастасия Волочкова села в бане в свою «фирменную» позу
Фото: @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова села в бане на поперечный шпагат. Фотографию, на которой она изображена в своей «фирменной» позе, знаменитость опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На снимке Волочкова запечатлена на верхней полке в парилке. На голову она надела банную шапку, а нагое тело прикрыла дубовым веником.

«Воскресный вечер прекрасно подошел для парения в моей русской бане. Я даже измерила ее длиной своего шпагата. К искусству банного парения я приучена с тринадцати лет моим папой спортсменом. Веники люблю дубовые, из канадского дуба или пихты. Парюсь обычно два раза в неделю», — подписала снимок Волочкова.

«Ну хоть что-то в этом мире стабильно — Настин шпагат», «Посмотрела и тоже в баню захотелось», «Хорошая новогодняя фотосессия», «Вы молодец вопреки всему», «Супер! Женщина без комплексов», — написали фолловеры.

Ранее Волочкова показала на видео «фирменные» упражнения на пресс. В видеоролике запечатлено, как она занимается на тренажере, предназначенном для подъема ног в упоре на локтях.

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