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16:29, 02 февраля 2023
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Волочкова призналась в проблемах со здоровьем

Волочкова призналась в проблемах со здоровьем
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В проблемах со здоровьем призналась балерина Анастасия Волочкова в интервью Teleprogramma.pro. Танцовщица сообщила, что у нее серьезно травмирован сустав.

«Моей травмой занимается главный спортивный врач России — Зураб Орджоникидзе. После обследования он настаивал, чтобы я неделю не выходила из дома, чтобы отдыхала и не допускала никакого напряжения. Но это оказалось невозможным — очень много разных дел», — рассказала Волочкова.

Балерина добавила, что ей необходимо поправиться до серьезного мероприятия, которое пройдет 8 февраля. «Предстоит очень важное выступление, на которое приглашены две тысячи человек. Конечно, я очень переживаю и не хочу подвести своих зрителей», — поделилась знаменитость.

Ранее Волочкова раскрыла секрет хорошей формы. Она рассказала, что активно занимается спортом и никогда не пыталась сбросить вес вредными для здоровья способами.

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