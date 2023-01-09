Волочкова опубликовала пляжное фото топлес

Пляжное фото топлес опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), российская балерина Анастасия Волочкова.

На снимке знаменитость позирует, прикрывая грудь руками. Из одежды на ней — парео и плавки от купальника.

«Вы русская версия [американской поп-певицы] Бритни Спирс», «Пошла жара», «Какая красивая», «Такие снимки лучше оставлять для личного архива. Вы же балерина, а не звезда фильмов для взрослых», «Шикарное фото», «Это фото для Деда Мороза, который обещал жениться», «Вы супер! Фигура потрясающая», — прокомментировали пост балерины фолловеры.

Ранее шпагат Волочковой в бикини разозлил пользователей сети. Многие высказали мнение, что купальник артистке мал.