Люди
17:43, 09 января 2023
1 мин.

Волочкова опубликовала пляжное фото топлес

Волочкова опубликовала пляжное фото топлес
Фото: @volochkova_art

Пляжное фото топлес опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), российская балерина Анастасия Волочкова.

На снимке знаменитость позирует, прикрывая грудь руками. Из одежды на ней — парео и плавки от купальника.

«Вы русская версия [американской поп-певицы] Бритни Спирс», «Пошла жара», «Какая красивая», «Такие снимки лучше оставлять для личного архива. Вы же балерина, а не звезда фильмов для взрослых», «Шикарное фото», «Это фото для Деда Мороза, который обещал жениться», «Вы супер! Фигура потрясающая», — прокомментировали пост балерины фолловеры.

Ранее шпагат Волочковой в бикини разозлил пользователей сети. Многие высказали мнение, что купальник артистке мал.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.