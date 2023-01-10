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11:14, 10 января 2023
1 мин.

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию топлес

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию топлес
Фото: @volochkova_art

Фотографию топлес опубликовала на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) российская балерина Анастасия Волочкова.

Знаменитость позировала, стоя по пояс в океане и прикрыв грудь руками. «Когда есть что прикрывать», — подписала она фото.

«Вы, как всегда, сексуальны», «Молодец, Анастасия. Не надо стесняться», «Фото потрясающее», «Красиво», «В 46 лет так выглядеть — это супер», «Не надо прикрывать такую красотищу», — прокомментировали снимок фолловеры.

Ранее 45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике. Знаменитость позировала перед камерой на пляже.

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