Анастасия Волочкова опубликовала фотографию топлес

Фотографию топлес опубликовала на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) российская балерина Анастасия Волочкова.

Знаменитость позировала, стоя по пояс в океане и прикрыв грудь руками. «Когда есть что прикрывать», — подписала она фото.

«Вы, как всегда, сексуальны», «Молодец, Анастасия. Не надо стесняться», «Фото потрясающее», «Красиво», «В 46 лет так выглядеть — это супер», «Не надо прикрывать такую красотищу», — прокомментировали снимок фолловеры.

Ранее 45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике. Знаменитость позировала перед камерой на пляже.