Люди
13:37, 05 декабря 2022
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Волочкова назвала свою главную вредную привычку

Волочкова назвала свою главную вредную привычку
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Свою главную вредную привычку назвала в интервью Teleprogramma.pro балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица призналась, что привыкла всегда говорить правду в лицо и порой ей это мешает.

«Иногда я делаю это в очень резкой форме. Но я всегда могу попросить прощения, если чувствую, что была слишком резка. Зато во мне нет фальши. Я настоящая», — рассказала Волочкова.

Кроме того, балерина упомянула курение и алкоголь. По ее словам, иногда она может покурить кальян или выпить просекко с клубникой, но способна вовремя остановиться. «Понимаю, что здесь необходима мера, — и соблюдаю эту меру», — объяснила звезда.

Ранее Волочкова вспомнила о своем самом экстравагантном поступке. По ее мнению, это фотосессия в обнаженном виде, сделанная 10 лет назад на Мальдивах.

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