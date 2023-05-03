Павел Воля и Ляйсан Утяшева высказались о будущих профессиях своих детей

О будущих профессиях своих детей высказались в беседе с Teleprogramma.pro телеведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Супруги рассказали, что их девятилетний сын Роберт много читает, увлекается спортом — футболом и теннисом. «Сейчас он читает все про Азию и про вулканы. Значит, может стать азиаведом или вулканологом», — пошутил Воля.

Семилетняя дочь Утяшевой и Воли София посвящает много времени творчеству — рисует, играет на фортепиано, поет. Особенно ей нравится композиция «На Титанике» певицы Лолиты Милявской.

«Думаю, что София выберет творческое направление. Но мы своим детям ничего не навязываем. Мы хотим, чтобы они сами сделали этот выбор, а мы их обязательно поддержим», — подчеркнула Утяшева.

Ранее Павел Воля сорвал тренировку жены и попал на видео.