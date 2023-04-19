Павел Воля сорвал тренировку жены и попал на видео

Юморист и телеведущий Павел Воля сорвал тренировку своей жены Ляйсан Утяшевой и попал на видео, которое гимнастка опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость тренировалась на балконе отеля в Дубае и снимала занятие на видео. Она делала растяжку и выполняла упражнения с фитнес-резинками. Ее супруг Павел Воля стал кривляться перед камерой и мешать записи: ходил гуськом, делал колесо, а затем и вовсе унес Утяшеву из кадра.

«Как я рада, что существуют столь прекрасные отношения», «Оценка за технику Павлу — 4.0, а за артистизм — 6.0», «Ребята, вы очень крутые и милые», «Это лучшее видео, зарядили позитивом на весь день», «Семейная зарядка», «Домашние тренировки — они такие», «Идеальная пара», «Павел в своем репертуаре», «Утащил есть пиццу», «Семейный кураж», «Скучный муж — горе в семье», — прокомментировали поклонники гимнастки.

Ранее Ляйсан Утяшева продемонстрировала растяжку в сапогах на каблуках.