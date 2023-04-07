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11:07, 07 апреля 2023
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На территорию Минобороны в Москве пытался прорваться вооруженный мужчина

40-летний мужчина с пистолетом пытался прорваться на территорию Минобороны в Москве.

На территорию Минобороны в Москве пытался прорваться вооруженный мужчина
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

40-летний мужчина с пистолетом попытался прорваться на территорию Минобороны в Москве, сообщает Telegram-канал Shot. Его задержали у главного здания ведомства на Фрунзенской набережной.

По информации канала, мужчина громко кричал и пытался попасть на территорию через въездные ворота. Полицейские задержали дебошира и составили в отношении него дело об административном правонарушении по статье 20.1 («Мелкое хулиганство»). Изъятый у правонарушителя пистолет отправлен на экспертизу.

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