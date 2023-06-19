Вооруженный пистолетом москвич поставил на колени 9-летнего обидчика брата

Вооруженный пистолетом москвич наказал 9-летнего обидчика своего младшего брата и поставил его на колени, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, инцидент произошел на Озерной улице на Западе Москвы. Два ученика третьего класса поссорились на детской площадке. Один из них позвал своего 20-летнего брата. Тот пришел с пистолетом и заставил девятилетнего школьника встать на колени и просить прощения у его младшего брата.

После этого мальчик в слезах убежал домой и сообщил о произошедшем родителям. Те вызвали полицию и вышли на площадку. Во время разговора в присутствии патрульных молодой человек распылил содержимое перцового баллончика в лицо отца ребенка и сбежал с места происшествия. Сейчас его ищут.

Ранее мужчина помог сыну избить ребенка на детской площадке на востоке столицы.