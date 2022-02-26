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Москвичи вспомнили о главном вопросе к советским продавцам

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Москвичи вспомнили о главном вопросе к советским продавцам
Фото: Виктор Кошевой / ТАСС

Архивный снимок, сделанный у станции метро «Коломенская» в 1980-ые годы натолкнул москвичей на воспоминания об уличной торговле, а также о статусности продавцов в советское время. Фотографию опубликовали в Facebook-сообщества «Москва моя».

Многие вспомнили главный вопрос, звучавший тогда на рынке: «Что дают?». Также пользователи сети обсудили внешний вид людей того времени. Москвичи отметили прическу продавца, которая, по их словам, была модной в те годы. На голове у мужчины за кассовым аппаратом наблюдается густая копна волос с пушистой челкой.

«Работа продавца была довольно выгодной. Парень на кассе мог и просто работать. А какие парни стояли в магазинах аудио и видеотехники?! В джинсах!», «Это время, когда у продавцов был высокий социальный статус и достаток», «У продавцов был именно социальный статус. С ними и официантами хотели дружить, заводить отношения», — прокомментировали юзеры.

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