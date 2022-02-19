Москвич рассекретил способ подглядывания за нагими натурщицами в СССР

Россиянин поделился старыми фотографиями расположенной на Волоколамском шоссе Московской художественно-промышленной академии имени Строганова в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood». У пользователей сети снимки вызвали разные воспоминания. Один из них рассекретил способ подглядывания за нагими натурщицами во времена СССР.

«На рубеже 70-80-х годов на втором этаже этого тогда еще училища рисовали ню с натуры, а мы, школьники, залезали на деревья в палисаднике между Строгановкой и трамвайными путями смотреть», — поделился юзер.

По его словам, для того чтобы разглядеть желаемое, юные «шпионы» использовали самые разные приборы. «Бывало, лезешь на дерево с отцовской подзорной трубой (отец — бывший капитан дальнего плавания) или с бабушкиным театральным биноклем и упираешься головой в попу соседа-грузина, который там уже давно, с хорошим морским биноклем», — завершил свой рассказ фолловер интернет-сообщества.

Ранее россиян предупредили о крупном штрафе за подглядывания в окна.