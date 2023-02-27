Вор из Подмосковья увез миллионную добычу из частного дома на санках

Добычу примерно на миллион рублей вор из Подмосковья смог увезти из частного дома в Подольске на краденых санках. В этом он признался полицейским на допросе, сообщает «МВД Медиа».

«Со слов задержанного, в вечернее время он перелез через забор на придомовую территорию коттеджа. Металлическим ломом отжал оконную решетку и проник в жилище. Собрав имеющие ценность вещи — одежду, алкоголь, строительную и бытовую технику, сложил всё в чемодан, найденный в одной из комнат», — говорится в пресс-релизе.

Преступник нашел на соседнем участке лестницу и санки, смог перелезть через забор и вывезти похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). По подозрению задержан и арестован ранее неоднократно судимый за кражи и разбой 29-летний местный житель. При обыске его квартиры были изъяты две похищенные рации. Большую часть своей добычи он успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

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