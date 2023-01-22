В Москве прохожие украли еду из термосумки курьера и попали на видео

На кадрах видно, как мужчина и женщина подходят к подъезду, где доставщик припарковал свой велосипед с терморюкзаком для развоза заказов, после чего пара открывает рюкзак, достает оттуда содержимое и быстро уходит. Где находился сам курьер в момент кражи, не уточняется.

Ранее, в октябре прошлого года, приезжая украла на остановке в Москве сумку с сотнями тысяч рублей.