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16:50, 22 января 2023
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В Москве прохожие украли еду из термосумки курьера и попали на видео

В Москве прохожие украли еду из термосумки курьера и попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

На востоке Москвы двое прохожих украли еду из термосумки курьера. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

«В районе Богородское на востоке Москвы прохожие опустошили рюкзак, который одиноко стоял у дома», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина и женщина подходят к подъезду, где доставщик припарковал свой велосипед с терморюкзаком для развоза заказов, после чего пара открывает рюкзак, достает оттуда содержимое и быстро уходит. Где находился сам курьер в момент кражи, не уточняется.

Ранее, в октябре прошлого года, приезжая украла на остановке в Москве сумку с сотнями тысяч рублей.

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