Люди
09:17, 13 ноября 2022
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Актер Крюков восхитился спальным районом на юге Москвы

Актер Крюков восхитился спальным районом на юге Москвы
Фото: Агентство «Москва»

Одним из спальных районов на юге Москвы восхитился известный актер Константин Крюков. В интервью «Москвич Mag» он рассказал, что недавно впервые побывал в Чертанове и был приятно впечатлен.

«Мне кажется, в плане урбанистики это совершенно удивительный район. Наверное, только в Союзе могли так систематично и продуманно построить целый огромный район», — сказал он.

Артист назвал район очень концептуальным местом с продуманным и интересным устройством внутренних дворов. В какой-то степени Чертаново напомнило ему микрорайоны Италии.

Ранее воспоминаниями об одном из самых маргинальных в прошлом районов Москвы поделились с жители Чертанова Центрального. По словам москвича Александра, до 2016 года здесь можно было встретить людей с оружием прямо на улице.

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