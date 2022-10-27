Москвичи поделились воспоминаниями о маргинальном прошлом одного района

Воспоминаниями об одном из самых маргинальных в прошлом районов Москвы поделились с «Мослентой» жители Чертанова Центрального. По словам москвича Александра, до 2016 года здесь можно было встретить людей с оружием прямо на улице.

«Помню случай, как шел домой поздно вечером с работы, а возле подъезда стоял мужик и размахивал Калашниковым. Автомат, кстати, был настоящим. Я понятия не имел, кто это и чего от него ждать, так что очень испугался», — рассказал он.

Бывшая жительница Чертанова Центрального Юлия рассказала, боялась местных жителей и просила родственников встречать ее, если она поздно возвращалась домой. Девушка добавила, что в то время, когда она жила на территории района, здесь можно было встретить много злых школьников и недоброжелательных пенсионеров.

В наши дни, по мнению собеседников «Мосленты», подобных проблем в Чертанове больше нет.

Ранее причину сокращения населения севера Москвы в 90-е годы раскрыл житель района Бибирево Александр. Москвич отметил, что всему виной пагубные привычки.