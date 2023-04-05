В Москве восьмиклассница узнала о беременности во время схваток

Ученица восьмого класса одной из московских школ впервые стала матерью в 14 лет. Узнала о беременности она уже во время родовых схваток, сообщает MK.RU.

Как-то поздно вечером девочка пожаловалась на резкие боли в животе. Родители вызвали ей скорую помощь. Приехавшие на место медики сообщили, что девочка рожает. Уже в стенах роддома на свет появился недоношенный мальчик весом около двух килограммов.

Мать школьницы приняла решение усыновить своего внука, чтобы дочь могла закончить учебу в школе. Отцом ребенка оказался 20-летний молодой человек, он отказался принимать участие в жизни сына. К делу подключилась полиция.

Ранее в Подмосковье женщина родила четверню на седьмом месяце беременности. Врачи провели пациентке с преждевременно начавшимися родами экстренное кесарево сечение.