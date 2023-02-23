В Подмосковье женщина родила четверню на седьмом месяце беременности

Женщина родила четверню на седьмом месяце беременности в подмосковном городе Щелково, сообщает областное Министерство здравоохранения. Врачи провели пациентке с преждевременно начавшимися родами экстренное кесарево сечение.

«В результате проведенной операции на свет появились четыре недоношенных девочки, причем одна из них с экстремально низкой массой тела — менее килограмма. Вес других новорожденных составлял порядка 1,5 килограммов. После рождения и стабилизации состояния в условиях операционной, детей выхаживали в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных», — цитирует ведомство главного врача Щелковского перинатального центра Андрея Пастарнака.

Когда младенцы достаточно окрепли, их вместе с матерью перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

«Трое девочек быстро окрепли и начали активно набирать вес, а самой маленькой потребовалось больше времени для стабилизации состояния, становления питания и набора веса», — рассказали в Минздраве.

Сейчас все новорожденные находятся на смешанном вскармливании, вес каждо из них составляет от 2,0 до 3,3 килограмма. И дети, и их мать чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.

Ранее родить девятого ребенка путем шестого в ее жизни кесарева сечения россиянке помогли врачи Московского областного перинатального центра в Балашихе.