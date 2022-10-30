Кинолог перечислил главные правила воспитания собаки

Главные правила воспитания собаки перечислил «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, в первую очередь животному нужны твердые правила.

«Вводите правила постепенно, хвалите и поощряйте за каждый хороший поступок и главное всегда придерживайтесь ранее установленных правил: не нужно действовать хаотично и последовательно, так вы создадите максимально стрессовые условия для собаки», — сказал он.

Кроме того, при общении с питомцем необходимо следить за своим состоянием. По словам Голубева, многие собаки, особенно долго живущие с хозяином, могут считывать сигналы человеческого тела и реагировать на них.

Необходимо учитывать и особенности каждой породы, объяснил кинолог. Он добавил, что при этом собаки даже одной породы отличаются по характеру, темпераменту и активности.

«Собаки любят похвалу и общаются сигналами. С помощью похвалы создается предсказуемость для питомца. Ему становятся понятны ваши правила, потому что вы с помощью похвалы даете свое одобрение. Общение самого животного с человеком происходит с помощью поз, жестов, голоса и движений. Владелец питомца должен научиться понимать язык тела собаки, грамотно его считывать и реагировать на сигналы, которые подает питомец», — сказал Голубев.

Ранее Голубев назвал способные сделать собаку несчастной факторы. По его словам, отсутствие похвалы могут вызвать у питомца проблемы с поведением.