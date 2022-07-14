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Создатель легендарного торта поделился воспоминаниями о Леониде Брежневе

Создатель легендарного торта поделился воспоминаниями о Леониде Брежневе
Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Своими воспоминаниями о Леониде Брежневе с «Мослентой» поделился создатель легендарного торта «Птичье молоко» Владимир Гуральник. Много лет он проработал в столичном ресторане «Прага», и в один из дней туда поступил весьма необычный заказ.

«Попросили приготовить торт "Птичье молоко" весом 15 килограммов! Позже мы узнали, что его отнесут на день рождения самому Брежневу», — рассказал Гуральник. Под его руководством сотрудники кондитерского цеха сделали необыкновенно красивый трехъярусный торт. После праздника они получили благодарность от генсека. «Юбиляр был очень доволен, а мы невероятно горды тем, что порадовали такого человека», — поделился собеседник «Мосленты».

Ранее москвичи вспомнили о походах в ресторан «Прага» на Арбате в годы СССР. Несколько человек отметили, что именно в «Праге» отмечали свои выпускные и свадьбы, так как место было культовым.

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