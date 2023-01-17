Перечислены востребованные в Москве профессии

Востребованные в Москве профессии инженерно-технического профиля перечислил на официальном сайте мэра Москвы директор столичной службы занятости населения Андрей Тарасов.

«На открытом отборе 18 января будут представлены актуальные вакансии для инженеров, оптиков, комплектовщиков и слесарей различных категорий. Опытные специалисты со стажем работы от трех до пяти лет смогут претендовать на позиции инженера по качеству первой категории, комплектовщика изделий и инструментов, слесаря-инструментальщика пятого — шестого разряда, слесаря-ремонтника третьего — шестого разряда», — рассказал Тарасов.

Уточняется, что для начинающих специалистов и соискателей с опытом работы от одного года доступны вакансии оптика элементов квантовых приборов и ведущего инженера по организации и нормированию труда. По словам Тарасова, будущим сотрудникам предлагается конкурентная заработная плата, социальный пакет, добровольное медицинское страхование, льготное питание, корпоративные скидки на занятия спортом и оплачиваемое обучение на предприятии.

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