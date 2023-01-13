Россиянам назвали самые востребованные профессии в 2023 году

Самые востребованные профессии в 2023 году в России назвал «Ленте.ру» хедхантер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, традиционно в стране наиболее востребованы представители IT-сферы, а в этом году, в частности, соискатели на должность разработчика программного обеспечения.

«Нужны программисты всех мастей, но больше всего, конечно, есть потребность в разработчиках. В других сегментах экономики совершенно точно в тренде будут должности, связанные с производством, импортозамещением, инновациями и внедрением новых технологий. Если мы говорим о самых массовых позициях на рынке труда, то это грузчики, продавцы, разнорабочие, курьеры и прочее», — уточнил он.

По словам эксперта, на данный момент самыми высокооплачиваемыми должностями на рынке являются позиции генерального менеджмента компаний: директоров, президентов и вице-президентов. В остальных случаях больше всего платят в компаниях, связанных с банковским сектором и добычей полезных ископаемых, уточнил Валинуров.

При этом из-за масштабного развития IT-сферы в стране в скором времени может наблюдаться крупный дефицит работников, на фоне чего спрос на таких специалистов будет колоссальным, добавил хедхантер.

Ранее были определены самые популярные у москвичей профессии. Сообщалось, что сейчас в «Технограде» представлено свыше 1100 профориентационных и обучающих программ.