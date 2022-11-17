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21:42, 17 ноября 2022
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Определены самые популярные у москвичей профессии

Определены самые популярные у москвичей профессии
Фото: Christin Hume / Unsplash

Обучающие программы по самым популярным у москвичей профессиям доступны в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Об этом на официальном сайте мера столицы сообщила заместитель градоначальника Наталья Сергунина.

Сейчас в «Технограде» представлено свыше 1100 профориентационных и обучающих программ. Как самое популярное направление в бизнесе определили работу на маркетплейсах. В этой сфере актуальны сферы маркетинга, аналитики, организации продаж и товарооборота.

Кроме того, с внедрением цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов в разных отраслях растет спрос на программистов, веб-разработчиков, создателей проектов виртуальной реальности и операторов 3D-печати. Большое количество вакансий открывается и для специалистов креативных индустрий (аниматоров, видеомонтажеров, дизайнеров интерьера). Востребованы также операторы станков с числовым программным управлением, работники предприятий ресторанного бизнеса (повара, пекари, кондитеры) и градообслуживающей сферы (электромонтажники, строители).

Ранее стали известны популярные сферы малого бизнеса в Москве. Самым востребованным направлением у москвичей стала интернет-торговля — такое дело можно начать с небольшими вложениями.

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