Названы самые востребованные специальности в 2023 году
Самые востребованные специальности в 2023 году в интервью «Мосленте» назвала карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment Екатерина Стародубцева. На первое месте она поставила профессию аналитика.
Фото предоставлено PR-агентом героя
«С рынка ушли международные консалтинговые компании, работавшие с данными. Сегодня без этих данных многие компании не могут построить бизнес-стратегию на следующий год и даже спланировать бюджет. Поэтому работодатели ищут штатных аналитиков на постоянную основу», — сказала она.
Кроме того, востребованы в этом году будут HR-директоры, уверена Стародубцева. Компаниям в нынешних условиях как никогда нужен сильный отдел кадров во главе с руководителем, объяснила собеседница «Мосленты». Следующими в списке эксперта оказались коучи и психолог для поддержания команды и ее вовлеченности.
По словам Стародубцевой, на рынке труда образовался большой спрос на шеф-поваров. Это связано с активным открытием российскими ресторанами точек за рубежом, куда отправляют специалистов со стажем.
Ранее самые востребованные специальности в 2023 году москвичам назвали специалисты столичного Департамента труда и социальной защиты. Сообщалось, что в городе наблюдается высокий спрос на сотрудников промышленной сферы.