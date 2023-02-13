Названы самые востребованные специальности в 2023 году

«С рынка ушли международные консалтинговые компании, работавшие с данными. Сегодня без этих данных многие компании не могут построить бизнес-стратегию на следующий год и даже спланировать бюджет. Поэтому работодатели ищут штатных аналитиков на постоянную основу», — сказала она.

Кроме того, востребованы в этом году будут HR-директоры, уверена Стародубцева. Компаниям в нынешних условиях как никогда нужен сильный отдел кадров во главе с руководителем, объяснила собеседница «Мосленты». Следующими в списке эксперта оказались коучи и психолог для поддержания команды и ее вовлеченности.