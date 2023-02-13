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18:10, 13 февраля 2023
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Названы самые востребованные специальности в 2023 году

Названы самые востребованные специальности в 2023 году
Фото: unsplash

Самые востребованные специальности в 2023 году в интервью «Мосленте» назвала карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment Екатерина Стародубцева. На первое месте она поставила профессию аналитика.

Названы самые востребованные специальности в 2023 году

Фото предоставлено PR-агентом героя

«С рынка ушли международные консалтинговые компании, работавшие с данными. Сегодня без этих данных многие компании не могут построить бизнес-стратегию на следующий год и даже спланировать бюджет. Поэтому работодатели ищут штатных аналитиков на постоянную основу», — сказала она.

Кроме того, востребованы в этом году будут HR-директоры, уверена Стародубцева. Компаниям в нынешних условиях как никогда нужен сильный отдел кадров во главе с руководителем, объяснила собеседница «Мосленты». Следующими в списке эксперта оказались коучи и психолог для поддержания команды и ее вовлеченности.

По словам Стародубцевой, на рынке труда образовался большой спрос на шеф-поваров. Это связано с активным открытием российскими ресторанами точек за рубежом, куда отправляют специалистов со стажем.

Ранее самые востребованные специальности в 2023 году москвичам назвали специалисты столичного Департамента труда и социальной защиты. Сообщалось, что в городе наблюдается высокий спрос на сотрудников промышленной сферы.

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