Москвичам назвали самые востребованные специальности в 2023 году

Самые востребованные специальности в 2023 году москвичам назвали специалисты столичного Департамента труда и социальной защиты. По словам руководителя ведомства Евгения Стружака, в городе наблюдается высокий спрос на сотрудников промышленной сферы, сообщается на портале мэра Москвы.

«Высокий спрос на персонал в промышленной отрасли — главный тренд 2023 года. Лучшие предприятия Москвы активно набирают в команды средне- и высококвалифицированных представителей рабочих профессий и специалистов инженерно-технического профиля», — сказал он.

Среди востребованных специальностей оказались монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесари механосборочных работ, операторы станков с числовым программным управлением, сборщики, фрезеровщики, сварщики и специалисты по техническому контролю. Заработная плата представителей этих профессий составляет около 150 тысяч рублей в месяц, уточнили эксперты.

Кроме того, сотрудникам доступны бонусы: добровольное медицинское страхование, квартальные и годовые премии по результатам работы, компенсация расходов на транспорт и питание, дотации на аренду жилья, льготные программы кредитования, абонементы в фитнес-клубы и многое другое.

Ранее самые востребованные в 2023 году профессии в России назвали аналитики крупных сервисов. По их данным, спросом пользуются рабочие специальности.