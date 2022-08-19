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Психолог перечислила признаки излишней вовлеченности в работу

Психолог перечислила признаки излишней вовлеченности в работу
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Признаки излишней вовлеченности в работу перечислила «Мосленте» эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО НИИДПО, практикующий клинический психолог Наталия Губарева. По ее словам, трудоголизм может привести к эмоциональному истощению и нарушениям физического здоровья.

«Стоит насторожиться, если работа не просто занимает важное место в вашей жизни, а становится навязчивой идеей, одержимостью. Вы чувствуете себя уверенно и самодостаточно только на работе, а вне ее — ощущаете ненужность, недовольство собой и окружающими. Всю жизнь, помимо работы, вы воспринимаете как помеху», — назвала тревожные симптомы эксперт.

Трудоголикам свойственно много работать, при этом результаты их усилий посредственны или вовсе отсутствуют. Кроме того, такие люди очень боятся неудач, все рабочие проблемы воспринимают как личные и не умеют отдыхать. В свободное время они прибегают к деструктивным методам заполнения внутренней пустоты, к примеру, к пьянству. Это, в свою очередь, приводит к проблемам со здоровьем.

Чрезмерное навязчивое желание работать можно отнести к расстройству, зависимости или дезадаптации социального поведения, пояснила специалист. Поэтому при обнаружении у себя перечисленных признаков стоит обратиться за профессиональной помощью.

Ранее психолог Юлия Никас рассказала, как выйти из отпуска на работу в хорошем настроении. Она посоветовала возвращаться из поездки на отдых за несколько дней до выхода на работу .

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