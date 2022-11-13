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10:19, 13 ноября 2022
1 мин.

В Москве воздух прогрелся до рекордных значений

В Москве воздух прогрелся до рекордных значений
Фото: Alex Zarubi / Unsplash

До рекордных значений прогрелся в воскресенье, 13 ноября, воздух в Москве. По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в столице был побит температурный рекорд 45-летней давности.

«Москва начала день с температурного рекорда. В полночь 13 ноября температура воздуха в столице составила плюс 11,1 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1977 году. Однако, как и ожидалось, температура воздуха медленно, но уверенно начинает понижаться», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Леус напомнил, что в воскресенье в столице сохранится ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 9:00 понедельника, 14 ноября.

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