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09:39, 11 ноября 2022
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«Желтый» уровень погодой опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодой опасности объявили в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области в субботу, 12 ноября, передает Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения с 9:00 12 ноября до 9:00 14 ноября», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Ранее прогноз на скорое похолодание и снег дал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Смена погоды произойдет уже в предстоящий понедельник, 14 ноября.

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