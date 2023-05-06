Возлюбленная Тимати опубликовала видео топлес
Девушка рэпера Тимати опубликовала кадры из бассейна без одежды.
Видео из бассейна топлес и без нижней части купальника опубликовала модель и возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Девушка музыканта поделилась кадрами без одежды, снятыми во время отдыха в Мексике.
В ролике Иванова позирует в открытом бассейне с видом на океан во время дождя. Модель поворачивается к камере спиной и боком, прикрыв руками грудь.
Комментаторы оценили внешность подруги Тимати. «Когда видна работа, и колоссальная», «Все безумно красиво», «Очень сексуально», — написали они. Однако некоторые поинтересовались, как относится рэпер к откровенным съемкам своей возлюбленной.
Ранее Иванову заподозрили в беременности. Это случилось после того, как модель опубликовала видео из бани в полотенце.