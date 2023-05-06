Возлюбленная Тимати опубликовала видео топлес

В ролике Иванова позирует в открытом бассейне с видом на океан во время дождя. Модель поворачивается к камере спиной и боком, прикрыв руками грудь.

Комментаторы оценили внешность подруги Тимати. «Когда видна работа, и колоссальная», «Все безумно красиво», «Очень сексуально», — написали они. Однако некоторые поинтересовались, как относится рэпер к откровенным съемкам своей возлюбленной.

Ранее Иванову заподозрили в беременности. Это случилось после того, как модель опубликовала видео из бани в полотенце.