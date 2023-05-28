Доктор Мясников рассказал о возможности замедлить старение

О возможности замедлить старение человека рассказал в новой публикации в своем Telegram-канале известный врач-терапевт Александр Мясников. По словам доктора, об этом просто не нужно думать.

Специалист, основываясь на результатах эксперимента ученых, пояснил, что человеку необходимо считать, что у него впереди еще много лет жизни. По его словам, необходимо всегда думать о лучшем и чувствовать себя ребенком, принимая за норму то, что некоторые болезни невозможно вылечить и спокойно существовать с ними.

Ранее доктор Мясников назвал обязательные обследования для женщин. Он порекомендовал женщинам цитологический мазок Папаниколау для выявления рака.