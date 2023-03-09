Жителей Подмосковья возмутила зарплата учителя физкультуры

Вакансия учителя физкультуры в одну из школ подмосковного Красногорска, размещенная в местной газете «Вести Красногорска» заставила местных жителей поспорить. Одного из горожан, опубликовавшего пост в группе «Типичный Красногорск» во «ВКонтакте», возмутила предлагаемая работодателем зарплата в шесть тысяч рублей в месяц за 10 рабочих часов в неделю.

«Свежие вакансии из газеты. Привлекает внимание отличная вакансия инструктора по физкультуре за целых шесть (шесть!) тысяч рублей в месяц», — подписал он фотографию листка газеты с вакансиями.

Многие подписчики сообщества поддержали автора публикации, отметив, что оплата труда учителя должна быть значительно выше.

«Я удивляюсь, что вообще еще кто-то работает в школах. Стыдно просто. Учитель должен получать не менее 70 тысяч, а то и больше», «Получается где-то 150 рублей в час. В сфере фаст-фуда платят около 140 рублей в час», «Это издевательство над учителями», — прокомментировали юзеры.

Ранее пользователей сети возмутил размер зарплаты консьержа в Москве в районе Измайлово. Успешному кандидату предлагали зарплату в 11 тысяч рублей в месяц.