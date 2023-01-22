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15:07, 22 января 2023
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Пользователей сети возмутила зарплата консьержа в Москве

Пользователей сети возмутила зарплата консьержа в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Размер зарплаты консьержа в Москве возмутил пользователей сети. Объявление о поиске сотрудника опубликовали в группе «Измайлово — Мой дом Родной» во «ВКонтакте».

«Требуется консьерж. График работы: два дня работа с 9:00 до 20:30 с перерывом с 14:00 до 15:00, потом четыре дня отдыха и так далее. При таком графике работы оплата будет 11 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Некоторых юзеров возмутил размер заработной платы, предлагаемой за эту работу. Другие же отметили, что в обязанности консьержа не входит ничего сложно — только находиться на рабочем месте и следить за порядком.

«11 тысяч в месяц? Здесь точно нет ошибки? При прожиточном минимуме в Москве 21 тысяча», «Насмешили. При примерно 11 рабочих днях это 86 рублей в час. На что люди рассчитывают, непонятно», «Зарплата за просмотр телевизора целыми днями и сплетни с жильцами», «Как правило, это бабушки-пенсионерки. За десять дней в месяц нормальная прибавка к пенсии», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиянин, работавший дворником, рассказал, сколько в его бывшей профессии может зарабатывать человек в Москве и в других регионах.

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