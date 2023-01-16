Педиатр назвала приемлемый возраст ребенка для крещенского купания

Приемлемый для крещенского купания возраст ребенка назвала пресс-службе Минздрава Московской области его внештатный педиатр Нисо Одинаева. По ее словам, детей можно окунать в прорубь с трех лет с разрешения врача.

«Детский организм еще не сформировал систему терморегуляции. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Детей до трех лет вообще не стоит окунать в холодную воду, максимум — можно обтереть. При этом ребенок должен быть абсолютно здоров и хорошо знаком с закаливанием — например, с контрастным душем», — рассказала Одинаева.

Даже закаленному ребенку можно окунуться только на несколько секунд, подчеркнула врач. Взрослому при этом надо трезво оценить, сможет ли он прийти на помощь в случае ЧП. Для купания лучше выбрать специально оборудованную прорубь, где дежурят специалисты.

«После процедуры — растереть сухим полотенцем, быстро одеть и обуть в заранее подготовленные теплую одежду и обувь. Важно, чтобы после купания ребенок ждал родителей не на морозе, а в теплом помещении. Купаться следует на голодный желудок, а сразу после — выпить теплый сладкий чай или компот», — добавила педиатр.

Крещенские купания традиционно пройдут 18-19 января. Всего к празднику в столице подготовят 46 площадок.