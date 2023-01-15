Москвичам раскрыли адреса мест для крещенских купаний

Адреса мест для крещенских купаний москвичам раскрыли на портале mos.ru. Всего к празднику в столице подготовят 46 площадок.

Больше всего мест для купаний оборудуют в Новой Москве — там их будет 15. В остальных городских округах также подготовят по несколько площадок. Узнать их точные адреса можно из списка, опубликованного на официальном сайте мэра.

Крещенские купания традиционно пройдут 18–19 января. «Каждую прорубь оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания, парковками. Везде будут дежурить полиция, спасатели и медики», — сообщил мэр города Сергей Собянин.

Ранее москвичам пообещали самое теплое за 15 лет Крещение. Синоптики прогнозируют в этот день два градуса тепла.