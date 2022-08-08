Психолог назвала оптимальный возраст для переезда от родителей

Оптимальный возраст для отъезда детей из родительского дома назвала в разговоре с «Мослентой» психолог Светлана Ладейщикова. По ее мнению, лучше всего, когда это происходит в 18-21 год.

«Идеальный вариант — совершеннолетние дети покидают отчий дом и уезжают учиться, прикрепляются к другой организованной структуре. Это самый экологичный сценарий развития событий, так называемая инициация», — пояснила специалист.

Ладейщикова отметила, что такой вариант подходит не всем, однако стремиться к независимости от родителей все же нужно. По ее словам, отсутствие сепарации разлагает человека и мешает его взрослению. Это касается даже тех случаев, когда отношения с родителями хорошие.

«У тех, кто в зрелом возрасте не переезжает, начинаются патологические изменения в сознании. Выстраивать взаимодействие с другими людьми такому человеку становится очень сложно. Иногда семья становится как бы "перевертышем" — к примеру, мать сыну психологически заменяет жену или родители становятся детьми для выросших брата с сестрой. Чтобы выстроить собственную семью со своей иерархией, человеку нужно отделиться», — заключила эксперт.

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