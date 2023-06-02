Психолог назвала возраст сексуального расцвета у женщин

«Пик полового расцвета — это возрастной период, когда человек наиболее активен в сексуальном плане. В это время в организме происходят ярко выраженные психофизиологические процессы, направленные на удовлетворение полового влечения. В эти годы человек склонен к повышенному интимному желанию, частым сексуальным контактам, экспериментам и реализации фантазий в постели», — пояснила эксперт.

По ее словам, в этом возрасте женщины понимают, что приближается менопауза, поэтому хотят получить максимум наслаждения от интимной жизни. У многих появляется страх перед старением, а нерожавшие женщины боятся остаться бездетными. Все это стимулирует усиление половой активности. В этот период Короткова рекомендует женщинам отказаться от психологических зажимов и быть раскрепощенными в постели.