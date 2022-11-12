Владелец столичного бара предсказал возвращение к гламуру и «золотым унитазам»

Возвращение к гламуру и «золотым унитазам», популярным около десяти лет назад, в беседе с «Мослентой» предсказал владелец популярного столичного бара StereoPeople Андрей Третьяков.

«Десять лет назад была так называемая "Золотая Москва" — гламурные нулевые, золотые унитазы, ложи по 20 тысяч долларов и реки из шампанского. Но, по моим ощущениям, это время повторится вновь», — предположил он.

Собеседник «Мосленты» отметил, что столичный клубный бизнес вскоре вновь станет популярен, как прежде, и вернется в большие форматы. Это, по его мнению, будут уже не такие негласные заведения, как сейчас.

Ранее публикация в соцсетях натолкнула москвичей на воспоминания о ночном клубе «Голодная утка». В конце 1990-х годов это заведение было популярным среди столичных любителей вечеринок.