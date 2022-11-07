Стало известно о возвращении Ксении Собчак в Россию

Стало известно о возвращении телеведущей, журналистки Ксении Собчак в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, очевидцы стали свидетелями перехода журналистки вместе с мужем Константином Богомоловым через границу в Псковской области. Мать Собчак сенатор Людмила Нарусова в беседе с Telegram-каналом SHOT опровергла эту информацию.

Ранее телеведущая высказалась о своем отъезде из России. Она подтвердила, что находится в другой стране, где отметила свой 41-й день рождения.