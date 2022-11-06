Ксения Собчак высказалась об отъезде из России

О своем отъезде из России высказалась телеведущая Ксения Собчак в личном Telegram-канале. Она подтвердила, что находится в другой стране, где отмечает свой день рождения.

«Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от Родины», — написала журналистка.

Собчак также обратилась к друзьям и поклонникам. «Спасибо всем вам за любовь и поддержку — ее все равно больше, чем клеветы и злобы. Умные люди все видят и понимают. А неумных — все равно не переубедишь», — заключила она.

5 ноября Ксении Собчак исполнился 41 год. Информация об отъезде журналистки из России появилась в СМИ в конце октября. На видео попал предположительный момент пересечения телеведущей границы Белоруссии и Литвы. Сама Собчак не делала заявлений по этому поводу.

Перед отъездом журналистки по делу о вымогательстве был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. По некоторым данным, в доме Собчак прошли обыски, однако телеведущая не комментировала эту информацию.