09:11, 11 июня 2023
1 мин.
Московский художник рассказал о своем возвращении с того света
Художник Иорш рассказал о том, что вернулся с того света.
Фото: страница «Алексей Иорш» во «ВКонтакте»
О возвращении с того света в интервью «Мосленте» рассказал известный московский художник-комиксист, которому 10 июня исполнилось 60 лет, Алексей Иорш.
Он отметил, что не так давно пребывал в знаменитом столичном НИИ имени Н.В. Склифосовского. О своем нахождении в больнице на данный момент художник рисует комикс. С каким именно диагнозом он там находился — неизвестно.
«Тут рассказ о том, как я сходил на тот свет, а потом вернулся. Этот опыт был у меня совсем недавно», — пояснил Иорш.
Ранее россияне усомнились в смерти известного московского художника Zoom.