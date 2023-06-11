Московский художник рассказал о своем возвращении с того света

О возвращении с того света в интервью «Мосленте» рассказал известный московский художник-комиксист, которому 10 июня исполнилось 60 лет, Алексей Иорш.

Он отметил, что не так давно пребывал в знаменитом столичном НИИ имени Н.В. Склифосовского. О своем нахождении в больнице на данный момент художник рисует комикс. С каким именно диагнозом он там находился — неизвестно.

«Тут рассказ о том, как я сходил на тот свет, а потом вернулся. Этот опыт был у меня совсем недавно», — пояснил Иорш.

Ранее россияне усомнились в смерти известного московского художника Zoom.