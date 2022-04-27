Дан прогноз по возвращению IKEA в Россию

Гендиректор сети гипермаркетов Hoff Максим Гришаков дал прогноз по возвращению сети IKEA в Россию. Об этом он поговорил с РИА Новости.

Гришаков отметил, что не слишком верит в окончательное закрытие магазинов IKEA в России. По его словам, некоторые точки шведской сети продолжают обработку заказов, сделанных до закрытия. Кроме того, офисы IKEA функционируют в прежнем режиме. Спикер также подчеркнул, что в Hoff сейчас не наблюдается массового перехода оставшихся без работы сотрудников сети-конкурента.

«Более того, у них планировались к открытию летом и осенью два-три магазина. Там по-прежнему идут стройки и ремонты. Я не очень верю, что IKEA действительно окончательно уйдет», — заключил Гришаков.

Что касается последствий возможного ухода IKEA, их гендиректор Hoff оценил скорее негативно. По его мнению, конкуренция разнообразных торговых сетей «держит в тонусе» владельцев и производителей. «Когда есть динамика и сильные игроки — в итоге выигрывают все. Рынок становится больше, число клиентов растет, количество переходит в качество», — пояснил Гришаков. Несмотря на это, он сообщил, что выручка некоторых магазинов Hoff после закрытия IKEA выросла на 5-25 процентов.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов допустил возвращение IKEA на российский рынок после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.