15:47, 06 июля 2023
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Россиянка впала в кому после 40 выпитых пачек парацетамола
16-летняя россиянка получила поражение печени и почек после 40 пачек парацетамола.
Фото: Hal Gatewood / Unsplash
16-летняя россиянка попала в подмосковную больницу в коме и с сильным поражением печени и почек, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
По данным ведомства, органы девушки пострадали после 40 выпитых пачек таблеток парацетамола. В коме россиянка провела 10 дней. Для восстановления работы органов девушке провели очищение крови, после чего она пошла на поправку. Сейчас ее выписали на амбулаторное лечение. Пациентке было рекомендовано пройти курс лечения у психотерапевта.
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