Подмосковные врачи удалили из живота школьницы опухоль из жира и волос

Врачи Долгопрудненской больницы удалили опухоль, состоящую из жира и волос, из яичника 13-летней девочки. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Школьница поступила в Центр репродуктивного здоровья детей и подростков Московской области с жалобами на тянущие боли внизу живота. Врачи выяснили, что в последние несколько месяцев у пациентки постепенно увеличивался живот. За медицинской помощью девочка и ее родители не обращались.

Исследование выявило у девочки тератому. Это новообразование формируется в организме во время эмбрионального развития. Тератома может состоять из волос, мышечной и костной ткани, волос, зубов, а также органов — например, глаза или конечностей.

«Во время оперативного вмешательства был обнаружен перекрут правых придатков матки, была выполнена их деторсия, то есть раскручивание, а также удалено объемное 15-сантиметровое образование, состоявшее из жира и волос. Репродуктивную функцию нам также удалось сохранить и в будущем при желании пациентка сможет стать мамой», — рассказала хирург-гинеколог Центра репродуктивного здоровья детей и подростков МО Венера Бдоян. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали их больницы.

Ранее подмосковные врачи удалили из спины ребенка шестисантиметровую опухоль. Операция прошла успешно.