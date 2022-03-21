Участник «Евровидения» поделился впечатлениями от Москвы

Певец и участник конкурса «Евровидение-2011» Алексей Воробьев поделился впечатлениями от Москвы. О том, что ему запомнилось при переезде в столицу, он рассказал в интервью «Москвич Mag».

Воробьев родился в Туле, но в юности отправился Москву, чтобы строить музыкальную карьеру. Певец признался, что сразу полюбил город. «Вокруг суматоха, в метро все смотрят в пол и думают о своем, а я катаюсь на эскалаторе вверх-вниз с улыбкой до ушей и в полном восторге, что впервые вижу это уникальное подземное сооружение», — поделился Воробьев первыми воспоминаниями после переезда.

По словам артиста, столица наполняет его энергией. «Еть два типа людей: одних огромные здания, широкие проспекты, невероятные масштабы архитектуры заставляют чувствовать себя маленькими, а других — огромными и гордыми, ведь все это сделали такие же люди, как они, с такими же руками и ногами, стремлениями создавать невероятное», — объяснил он, подчеркнув, что относится ко второму типу.

Ранее телеведущая Ирена Понарошку назвала назвала преимущества Москвы перед городами Европы и мира.