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Врач назвала вариант поддержания желудочно-кишечного тракта

Врач назвала вариант поддержания желудочно-кишечного тракта
Фото: emy / Unsplash

Поддерживать желудочно-кишечный тракт с помощью употребления острой пищи предложила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью с «Москвой 24».

Медик отметила, что регулярное потребление острых специй в небольшом количестве помогает поддержать сопротивляемость ЖКТ к патогенам. «Это как закаливание. Потихоньку слизистая начинает выделять вещества, которые укрепляют ее даже перед извечными врагами, которые только сидят и ждут, как бы там размножиться, в частности Helicobacter pylori», — объяснила Соломатина.

По ее словам, в составе специй содержатся антиоксиданты, которые подавляют воспаления. Кроме того, острое помогает пище лучше перевариваться. Такая еда улучшает кровообращение и выделение необходимых ферментов, рассказала диетолог.

При этом эксперт порекомендовала вводить специи в рацион постепенно, а детям и тем, кто уже имеет заболевания желудочно-кишечного тракта лучше от острого отказаться.

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова назвала продукт для укрепления мужского здоровья.

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