Врач напомнил о главной опасности гриппа

О главной опасности гриппа напомнил в личном Telegram-канале врач-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус. Он отметил, что грипп — это сезонное заболевание, которое уже скоро будет в активной фазе.

«Иммунитет к гриппу, в отличие от коронавируса, не стойкий, поэтому грипп может вызывать более тяжелое течение болезни. В этом году мы ожидаем не очень приятные штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем чем в прошлых сезонах, поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, это прививка не от коронавируса, а от гриппа», — написал врач.

По его словам, не стоит забывать о том, что заражению гриппом подвержены люди различных возрастных категорий, но самыми уязвимыми остаются дети и люди старшего возраста.

Ранее Гинцбург заявил о возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19. Специалист уточнил, что мутация коронавируса возможна в случае гибрида штаммов «дельта» и «омикрон», или «дельтакрон».