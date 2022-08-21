Гинцбург заявил о возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19

О возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19 в интервью ТАСС рассказал Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — рассказал эксперт.

Специалист уточнил, что мутация коронавируса возможна в случае гибрида штаммом «дельта» и «омикрон», или «дельтакрон». При этом он отметил, что сам по себе штамм «дельтракрон» не является опасным и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.

Ранее в России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19.