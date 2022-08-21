Город
Сегодня в 18:16
1 мин.

Гинцбург заявил о возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19

Гинцбург заявил о возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

О возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19 в интервью ТАСС рассказал Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — рассказал эксперт.

Специалист уточнил, что мутация коронавируса возможна в случае гибрида штаммом «дельта» и «омикрон», или «дельтакрон». При этом он отметил, что сам по себе штамм «дельтракрон» не является опасным и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.

Ранее в России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.