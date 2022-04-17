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Врач-фониатр назвала симптомы нарушения голоса

Врач-фониатр назвала симптомы нарушения голоса
Фото: Unsplash

Нарушения голоса могут проявляться в напряжении и дискомфорте в гортани, ощущении сдавленности и осиплости. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии гортани и фониатрии ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского, фонопед Нелли Савватеева.

«В первую очередь, это напряжение и дискомфорт в гортани. Ощущение сдавленности, иногда болевые ощущения. Часто люди игнорируют эти ощущения. Голос сначала сипнет, потому что здесь неправильно распределяется напряжение, то есть начинают работать те мышцы, которые в акте голосообразования не участвуют. Если с голосовыми складками что-то не так, то другие мышцы начинают приходить на помощь, они пытаются помочь этим складкам слабеньким сомкнуться, тогда возникают ощущения дискомфорта», — пояснила специалист.

Савватеева также рассказала, что сиплость появляется оттого, что голосовые складки человека смыкаются не полностью. По словам эксперта, обращение к врачу позволит установить диагноз и выписать необходимые упражнения для голоса.

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