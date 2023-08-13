Врач перечислила основные симптомы гепатита

Основные симптомы гепатита в беседе с «Мослентой» назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она отнесла к ним потемнение мочи и пожелтение кожи.

По словам медика, самая распространенная причина развития воспаления печени — инфекции, вызванные вирусами гепатита А, В и С. При этом вирусные гепатиты D и E встречаются реже, пояснила врач. Гепатит может развиться также из-за избыточного употребления алкоголя, токсического действия химических веществ или вследствие отравления.

«Наиболее тяжелые последствия развиваются при гепатитах В и С: прогрессирование этих заболеваний ведет к развитию хронического гепатита, а затем — к циррозу и раку печени. Сегодня этими болезнями страдает более 300 миллионов человек во всем мире и, по мнению экспертов ВОЗ, далеко не у всех из них есть возможность получить необходимое лечение», — рассказала специалист.

Вирусные гепатиты протекают по-разному, но есть основные симптомы: быстрая беспричинная утомляемость, постоянная слабость, потеря аппетита, боли в животе, потемнение мочи, пожелтение кожи и белков глаз. У пациентов также может подняться температура, появиться ощущение тошноты или рвота, продолжила собеседница.

При этом нередки случаи, когда болезнь — особенно часто это происходит с вирусным гепатитом С — никак не проявляет себя в течение долгого времени. Болезнь может стать случайной находкой при подготовке к операции, когда пациенту необходимо сдать ряд анализов, добавила Малиновская.

Ранее были названы основные причины возникновения цирроза печени.