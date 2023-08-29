Врач назвал несовместимые микроэлементы

Несовместимые микроэлементы назвал в личном Telegram-канале врач-терапевт и пульмонолог Олег Абакумов.

Например, врач призвал не принимать одновременно железо и кальций. Для лучшего усвоения железо следует запивать апельсиновым соком и принимать до завтрака или сразу после.

Витамин D можно сочетать с приемом В12 и омеги, но не с витамином А, отметил Абакумов. Магний несовместим с цинком, поэтому первую добавку специалист посоветовал принимать за час до сна, а вторую — днем во время еды. При этом можно улучшить качество сна, если пить магний и кальций.

Ранее известный пульмонолог привел список важнейших для человека витаминов.