Врач назвал правильные способы охладиться в жару

Главный кардиолог Кузбасса Алексей Алексеенко рассказал, как охладиться в жару, не навредив здоровью. Он назвал правильные способы в беседе с РИА Новости.

Как отметил Алексеенко, взрослым людям поможет прохладный душ или влажное полотенце. «Подойдут любые физические методы охлаждения, но с использованием прохладной, но не ледяной воды, чтобы не было резких перепадов температур и соответственно изменения тонуса сосудов», — сказал врач.

Младенцам подходят исключительно физические методы охлаждения, указал кардиолог. Малыша можно сполоснуть водой, но главное, чтобы перепад температур не был резким. Температура воды должна быть чуть прохладнее, чем комнатная, — для детей этого достаточно. «А мочить конечности и лоб в жару не то, что можно, а даже нужно», — отметил Алексеенко.

Ранее стало известно, что с 5 по 7 августа в Москву вернется жара. В дневные часы ожидается до плюс 32 градусов. В эти дни в столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.